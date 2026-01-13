Политолог Кортунов: раскол в НАТО возможен, если США решат присоединить Гренландию

Фото: depositphotos/maxxyustas

Если США начнут активный процесс присоединения Гренландии, раскол в НАТО возможен. Об этом Москве 24 рассказал политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

При этом развитие кризиса внутри НАТО из-за конфликта США с европейскими союзниками по гренландскому вопросу будет иметь непосредственное значение для России, отметил эксперт. Присоединение острова изменило бы представления о допустимом в мировой политике и указало бы на утрату универсальности текущих правил.

"Это не рядовой конфликт между членами Альянса, как это бывало между Грецией и Турцией. Речь идет о конфликте фактического лидера с остальными членами, что подрывает основы функционирования блока", – сказал он.

По словам эксперта, вероятно, американский лидер Дональд Трамп намерен поставить под контроль все Западное полушарие и войти в историю как президент, расширивший территорию страны. При этом его заявления о защите Гренландии от России и Китая неубедительны, так как они не имеют планов на эту территорию.

Кортунов отметил непредсказуемость Трампа. По его мнению, варианты достижения цели по захвату острова могут быть самыми разными, включая даже военную операцию, хоть это пока и маловероятно.





Андрей Кортунов политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Скорее всего, США пойдут по пути формирования устойчивого проамериканского движения среди населения, создавая стимулы, возможно финансовые, чтобы сначала спровоцировать отделение острова, а затем его присоединение в качестве ассоциированной территории – по образцу Пуэрто-Рико или Гуама.

Для России же важны последствия с точки зрения безопасности в северной части Атлантики и Арктике, добавил политолог. США хотят увеличить инвестиции в свои военно-морские силы в Арктике, однако на это уйдет время, так как у них нет современных ледоколов, которые могли бы сравниться с российскими.

Кортунов считает, что самым нежелательным для России вариантом развития событий станет втягивание Арктики в геополитическое противостояние с Западом. В этом случае придется принимать ответные меры и усиливать северную группировку Военно-морского флота (ВМФ), что является затратным и долгим процессом. Однако говорить об этом пока рано, заключил эксперт.

По мнению Трампа, Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. СМИ сообщали, что американский лидер приказал разработать план по захвату Гренландии. Поручение было дано Объединенному командованию специальных операций (JSOC), однако комитет начальников штабов оказал сопротивление.

Тем временем законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении острову статуса штата США" был внесен в конгресс. Он разрешает Трампу принять необходимые шаги, чтобы присоединить остров.

В свою очередь, Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию.

