Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 13:00

Политика
Главная / Новости /

Политолог Кортунов: раскол в НАТО возможен, если США решат присоединить Гренландию

Политолог допустил раскол в НАТО в случае присоединения Гренландии к США

Фото: depositphotos/maxxyustas

Если США начнут активный процесс присоединения Гренландии, раскол в НАТО возможен. Об этом Москве 24 рассказал политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

При этом развитие кризиса внутри НАТО из-за конфликта США с европейскими союзниками по гренландскому вопросу будет иметь непосредственное значение для России, отметил эксперт. Присоединение острова изменило бы представления о допустимом в мировой политике и указало бы на утрату универсальности текущих правил.

"Это не рядовой конфликт между членами Альянса, как это бывало между Грецией и Турцией. Речь идет о конфликте фактического лидера с остальными членами, что подрывает основы функционирования блока", – сказал он.

По словам эксперта, вероятно, американский лидер Дональд Трамп намерен поставить под контроль все Западное полушарие и войти в историю как президент, расширивший территорию страны. При этом его заявления о защите Гренландии от России и Китая неубедительны, так как они не имеют планов на эту территорию.

Кортунов отметил непредсказуемость Трампа. По его мнению, варианты достижения цели по захвату острова могут быть самыми разными, включая даже военную операцию, хоть это пока и маловероятно.

Скорее всего, США пойдут по пути формирования устойчивого проамериканского движения среди населения, создавая стимулы, возможно финансовые, чтобы сначала спровоцировать отделение острова, а затем его присоединение в качестве ассоциированной территории – по образцу Пуэрто-Рико или Гуама.
Андрей Кортунов
политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам

Для России же важны последствия с точки зрения безопасности в северной части Атлантики и Арктике, добавил политолог. США хотят увеличить инвестиции в свои военно-морские силы в Арктике, однако на это уйдет время, так как у них нет современных ледоколов, которые могли бы сравниться с российскими.

Кортунов считает, что самым нежелательным для России вариантом развития событий станет втягивание Арктики в геополитическое противостояние с Западом. В этом случае придется принимать ответные меры и усиливать северную группировку Военно-морского флота (ВМФ), что является затратным и долгим процессом. Однако говорить об этом пока рано, заключил эксперт.

По мнению Трампа, Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. СМИ сообщали, что американский лидер приказал разработать план по захвату Гренландии. Поручение было дано Объединенному командованию специальных операций (JSOC), однако комитет начальников штабов оказал сопротивление.

Тем временем законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении острову статуса штата США" был внесен в конгресс. Он разрешает Трампу принять необходимые шаги, чтобы присоединить остров.

В свою очередь, Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию.

В конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

Читайте также


политикаэксклюзив

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика