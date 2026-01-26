26 января, 16:19Общество
Роскомнадзор прокомментировал возможную блокировку сайтов с "решебниками"
Фото: depositphotos/Xalanx
Решения о блокировке сайтов, где размещаются готовые домашние задания, будут приниматься уполномоченными органами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.
"Решение о блокировке в случае принятия закона о запрете информации в сфере образования должен принимать компетентный в данной сфере соответствующий орган власти", – говорится в сообщении ведомства.
Законопроект о запрете сайтов с готовыми домашними заданиями ранее подготовило Минпросвещения. Как считают в министерстве, свободный доступ к контрольным материалам и решениям способствует росту числа списывающих.
Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на фоне данных заявлений отметил, что инициатива по досудебной блокировке сайтов с "решебниками" является чрезмерной.
По его словам, нужно разгружать школьную программу и делать так, чтобы подготовка к экзаменам не вызывала желание зубрить или списывать.
Рособрнадзор предложил запретить распространение материалов ЕГЭ и ОГЭ