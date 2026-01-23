В России предложили запретить сайты с готовыми домашними заданиями, законопроект подготовило Минпросвещения.

В министерстве отметили, что свободный доступ к контрольным материалам для государственной итоговой аттестации и готовым решениям учебных заданий способствует росту числа списывающих. Это, в свою очередь, снижает мотивацию учеников изучать материал самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

