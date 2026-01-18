Форма поиска по сайту

"Новости дня": москвичи смогут попасть на судостроительную верфь с экскурсией

"Новости дня": в московском метро дали старт испытаниям беспилотного поезда

В Москве снизилось число ДТП с арендными автомобилями

В Москве автомобилисты стали бронировать парковочное место после очистки двора

Более 100 км дорог было построено и реконструировано в Москве за 2025 год

В Москве завершается строительство связки МСД с улицей Академика Королева

В Москве в 2026 году построят дополнительный участок МСД

Свыше 24 млн раз пассажиры оплатили проезд в транспорте Москвы по СБП

Запуск прямых авиарейсов из РФ в Малайзию планируется в 2026 году

В Москве открыли крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей

Москвичи смогут попасть на судостроительную верфь с экскурсией, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Посетить ее сможет любой желающий. В настоящий момент экскурсии проводятся для школьников близлежащих учебных заведений.

С 1 февраля на 38 тысяч увеличатся выплаты материнского капитала, он составит 729 тысяч рублей. При рождении следующего ребенка родители получат дополнительно 234 тысячи рублей, если ранее уже оформляли маткапитал. Средства можно направить на улучшение жилищных условий или образование детей.

Для жителей города открыли онлайн-выдачу ряда медицинских справок. Например, для того, чтобы получить результаты флюорографии или сертификат о прививках, достаточно зайти в приложение ЕМИАС и скачать необходимый документ.

Подробнее – в программе "Новости дня".

