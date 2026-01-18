"Новости дня": москвичи смогут попасть на судостроительную верфь с экскурсией

Москвичи смогут попасть на судостроительную верфь с экскурсией, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Посетить ее сможет любой желающий. В настоящий момент экскурсии проводятся для школьников близлежащих учебных заведений.

С 1 февраля на 38 тысяч увеличатся выплаты материнского капитала, он составит 729 тысяч рублей. При рождении следующего ребенка родители получат дополнительно 234 тысячи рублей, если ранее уже оформляли маткапитал. Средства можно направить на улучшение жилищных условий или образование детей.

Для жителей города открыли онлайн-выдачу ряда медицинских справок. Например, для того, чтобы получить результаты флюорографии или сертификат о прививках, достаточно зайти в приложение ЕМИАС и скачать необходимый документ.

Подробнее – в программе "Новости дня".

