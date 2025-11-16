Москвичи и туристы совершили 1 млн поездок на электросудах за время речной навигации

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Москвичи и гости города за время летней речной навигации совершили миллион поездок на регулярных электросудах, что на 15% больше 2024 года. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Наши электросуда продолжают работать даже после завершения навигации, вместе с экипажами они уже готовы к зимнему сезону", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Заммэра напомнил, что речные электросуда ходят по расписанию круглый год, позволяя сэкономить в пути от 30 до 40 минут. Всего летом регулярные электросуда выполнили свыше 42 тысяч рейсов, что на 40% больше предыдущего года

Ранее стало известно, что за летний сезон речной навигации по Москве-реке совершено около 4 миллионов поездок на круизных и прогулочных судах. Таким образом, почти на 10% увеличилось количество всех речных перевозок относительно прошлого года. Несмотря на закрытие летнего сезона, часть прогулочного флота продолжит работу и зимой.

