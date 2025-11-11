В Москву поступили пять новых плавучих причалов для электросудов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Пять новых плавучих причалов для электросудов доставили в Москву из Перми. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас причалы находятся в Южном речном порту на финальной сборке. После того как они будут готовы к эксплуатации, их установят и запустят в работу.

"Четыре плавучих причала разместим на будущем 4-м регулярном речном маршруте, еще один станет частью 3-го маршрута Новоспасский – ЗИЛ", – рассказал заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что все новые причалы полностью интегрируют в транспортную систему Москвы. Они так же, как и электросуда, работают только от электричества, поэтому не наносят вреда экологии города.

Ранее Ликсутов сообщал, что в 2026 году в столице появятся 8 новых электросудов. Всего их станет 39. Он также напомнил, что регулярное речное движение в городе запустили в 2023 году. За это время на электросудах совершили свыше 2,5 миллиона поездок.

