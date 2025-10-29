8 электросудов поступят в Москву в 2026 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8 новых электросудов поступят в Москву в 2026 году. Таким образом, их количество достигнет 39, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности столицы Максим Ликсутов.

Количество поездок на речном транспорте постоянно растет. Некоторые пассажиры используют электросуда на постоянной основе.

Вице-мэр напомнил, что регулярное речное движение в городе запустили в 2023 году. За это время на электросудах совершили свыше 2,5 миллиона поездок.

"Сейчас речной электрофлот состоит из 29 судов, до конца года он будет составлять 31 единицу. Мы продолжаем развивать круглогодичные речные маршруты", – цитирует Ликсутова пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее сообщалось, что 5 новых плавучих причалов для электросудов отправят на финальную сборку в Москву из Перми. После проведения испытаний и получения соответствующей документации их введут в эксплуатацию.

Четыре из них разместят на маршруте Киевский – "Лужники", который запустят в 2026 году, еще один – на третьем участке маршрута Новоспасский – ЗИЛ.