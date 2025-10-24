Пять новых плавучих причалов речного транспорта доставят из Перми в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять новых плавучих причалов для электросудов будут отправлены на финальную сборку в Москву из Перми. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"После проведения необходимых испытаний и получения разрешительных документов причалы устанавливаются на маршрутах и вводятся в эксплуатацию", – уточнил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он рассказал, что четыре из этих причалов разместят на четвертом регулярном речном маршруте Киевский – Лужники, который будет открыт в следующем году. Еще один причал планируется установить на третьем участке Новоспасский – ЗИЛ.

Диаметр четырех плавучих причалов составляет 10 метров, а еще одного – 16 метров. В зависимости от размера новые конструкции смогут вмещать от 40 до 80 человек.

В департаменте транспорта Москвы отметили, что причалы, как и электросуда, являются инновационными. Они функционируют от электроэнергии и не наносят таким образом вред экологии. Кроме того, инновации позволяют заряжать регулярный речной транспорт даже во время стоянки.

Вместе с тем новые причалы, которые были разработаны в России, оборудованы местами для отдыха, Wi-Fi, вендинговыми аппаратами и табло с расписанием.

В настоящее время на трех круглогодичных маршрутах работают 23 причала. При этом московские власти продолжают развивать регулярный речной электротранспорт. К 2030 году планируется установить 67 причалов для электросудов.

На данный момент в Москве продолжается подготовка речных электросудов к зимнему сезону. Специалисты проверяют работу систем отопления и вентиляции, а также автоматических дверей и аппарелей.

Кроме того, внимание уделяется системе антиобледенения, проверке на причалах всех систем и проведению контроля наличия необходимого инвентаря, поскольку зимой на речных маршрутах проводят ледокольное обеспечение.