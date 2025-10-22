Новый речной маршрут появится в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый речной маршрут Киевский – "Лужники" будет запущен в Москве в 2026 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что создание лучшей в мире транспортной системы является одной из приоритетных задач столичного правительства. В настоящее время в городе активно развиваются все виды транспорта, интегрированные между собой.

На сегодняшний день московский речной транспорт стал первым в мире современным водным видом транспорта на электрической тяге, работающим круглый год. Сейчас в городе действуют три речных маршрута, которыми пользуются более 1,8 миллиона москвичей. Флот столицы насчитывает 29 судов.

Развитие речного транспорта в мегаполисе позволяет пассажирам быстрее перемещаться по городу и добираться до нужных мест. Кроме того, это направление способствует созданию новых рабочих мест.

Сейчас в Москве продолжается подготовка речных электросудов к зимнему сезону. Специалисты проверяют работу систем отопления и вентиляции, а также автоматических дверей и аппарелей.

Также внимание уделяется системе антиобледенения, проверке на причалах всех систем и проведению контроля наличия необходимого инвентаря, поскольку зимой на речных маршрутах проводят ледокольное обеспечение.

