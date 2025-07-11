Третий маршрут электросудов появился в приложении "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Третий маршрут электросудов Новопасский – ЗИЛ появился в приложении "Московский транспорт". Об этом Агентству "Москва" сообщил столичный Дептранс.

"Теперь пассажиры могут легко рассчитать время в пути и выбрать вариант, при котором по воде добраться с одного берега на другой получится быстрее, чем на личном транспорте. По поручению Сергея Собянина делаем наши цифровые сервисы более полезными", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для просмотра информации о речном транспорте в приложении необходимо выбрать причал. После этого в карточке появятся расписание, остановки, время в пути, возможные пересадки и другие маршруты, располагающиеся рядом.

Третий речной маршрут был запущен 20 июня. Его протяженность составляет 5,4 километра, он связывает четыре района города – Замоскворечье, Даниловский, Таганский, Южнопортовый.

Собянин рассказывал, что регулярный речной электротранспорт ходит ежедневно, вне зависимости от сезона и погодных условий.