Чайные домики установлены на причалах речного маршрута Новоспасский – ЗИЛ

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Чайные домики появились на третьем регулярном речном маршруте Новоспасский – ЗИЛ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Получить напитки и снеки перед посадкой или после поездки можно в домиках, которые находятся на конечных причалах.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что регулярный речной транспорт столицы продолжает развиваться по поручению Сергея Собянина для повышения комфорта пассажиров.

Столичный Дептранс пригласил горожан совершить поездку на круглогодичных электросудах третьего речного маршрута, который открылся 20 июня.

Маршрут протяженностью 5,4 километра связал четыре района города – Замоскворечье, Даниловский, Таганский, Южнопортовый. Он включает шесть остановок, в том числе новые причалы Новоспасский, Дербеневская набережная, Торпедо, Симоновский.

При этом причал Автозаводский мост стал частью нового маршрута, а ЗИЛ – конечной остановкой не только второго, но и третьего маршрута.

Предполагается, что новый маршрут улучшит транспортное облуживание бывшей промзоны ЗИЛ и позволит пассажирам делать пересадки. Вся поездка занимает около 55 минут.

