Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин запустил движение на третьем регулярном маршруте речного электротранспорта Новоспасский – ЗИЛ в режиме видеоконференции с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как отметил мэр столицы, речные трамвайчики пользуются популярностью у жителей и гостей города. За два года существования этого проекта в Москве перевезли уже около двух миллионов пассажиров, что является колоссальной цифрой для маленьких судов.

"Казалось бы, простой совсем проект, на самом деле потребовал высоких технологий, новой организации и труда, и движения, и производства. В Москве для электросудов строится современный завод, который, надеюсь, в этом году уже заработает в полную мощность", – сказал Собянин, добавив, что третий маршрут "пополнит флотилию еще шестью судами".

Он также добавил, что проект продолжит развиваться. В том числе с учетом того, что туристические суда на дизельном ходу должны постепенно переходить на электрический для улучшения экологии.

Маршрут протяженностью 5,4 километра свяжет четыре района города – Замоскворечье, Даниловский, Таганский, Южнопортовый. Он включит шесть остановок, в том числе новые причалы Новоспасский, Дербеневская набережная, Торпедо, Симоновский, сообщалось в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы.

При этом причал Автозаводский мост станет частью нового маршрута, а ЗИЛ – конечной остановкой не только второго, но и третьего маршрута.

В районе нового речного маршрута проживают более 55 тысяч человек. Его запуск позволит улучшить транспортное облуживание бывшей промзоны ЗИЛ, где планируется возвести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Кроме того, новый маршрут позволит пассажирам делать пересадки. Вся поездка по нему займет около 55 минут. Вместе с тем на маршруте ЗИЛ – Печатники открылся новый причал Московская верфь в Нагатинском затоне.

Ожидается, что до конца 2025 года парк речного транспорта увеличится в 1,5 раза. Таким образом, флот электросудов Москвы составит 31 единицу.

Регулярный речной электротранспорт ходит ежедневно, вне зависимости от сезона и погодных условий, отмечал ранее Собянин. За время его работы совершено более 1,7 миллиона поездок по маршрутам Киевский – парк "Фили" и ЗИЛ – Печатники.

Кроме того, в столичном регионе продолжит работу маршрут речное Московское Золотое кольцо. Начинается он от Северного речного вокзала, а заканчивается у Южного речного вокзала. Ждать гостей будут на палубе двух теплоходов комфорт-класса – "Золотое кольцо" и "Аурум".

