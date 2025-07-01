Обновленные схемы регулярных речных и прогулочных маршрутов появились в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице обновили схемы регулярных речных и прогулочных маршрутов, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в телеграм-канале столичного Дептранса.

Туристы и горожане смогут с ними ознакомиться на всех причалах речного электротранспорта, экранах в электросудах, а также на ключевых причалах прогулочных судов.



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Кроме того, схемы доступны на Едином транспортном портале и в приложении "Московский транспорт".

Из нововведений специалисты добавили новый маршрут № 3, проходящий от причала "Новоспасский" до "ЗИЛ". Причем он выделен фиолетовым цветом, который получили и остальные маршруты электросудов. Единое оформление должно поспособствовать более комфортному построению прогулок и пересадок для пассажиров.

Как напомнил Ликсутов, третий маршрут был запущен Сергеем Собяниным. Кроме того, мэр также открыл и новый причал "Московская верфь" на второй линии.

"Мы интегрируем речные маршруты в транспортную систему города. <...> Продолжим открывать новые маршруты и применять на них единые стандарты навигации Московского транспорта", – добавил вице-мэр.

Регулярный речной электротранспорт ходит ежедневно, вне зависимости от сезона и погодных условий, отмечал ранее Собянин. За время его работы совершено более 1,7 миллиона поездок по маршрутам Киевский – парк "Фили" и ЗИЛ – Печатники.

Кроме того, в столичном регионе продолжит работу маршрут речное Московское Золотое кольцо. Начинается он от Северного речного вокзала, а заканчивается у Южного речного вокзала. Ждать гостей будут на палубе двух теплоходов комфорт-класса – "Золотое кольцо" и "Аурум".