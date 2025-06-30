Работа маршрута-переправы Северный речной вокзал – Захарково продлена 4 и 5 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Работа речного маршрута-переправы Северный речной вокзал – Захарково продлена 4 и 5 июля из-за фестиваля "Парк света". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за корректировок в расписании теплоходы будут отплывать от Северного речного вокзала в 22:00 и 23:00, а от Захаркова – в 22:30 и 23:30.

Ранее Сергей Собянин запустил движение на третьем регулярном маршруте речного электротранспорта Новоспасский – ЗИЛ.

Маршрут протяженностью 5,4 километра связывает четыре района города – Замоскворечье, Даниловский, Таганский, Южнопортовый. Он включает шесть остановок. Вся поездка занимает около 55 минут.

Ожидается, что до конца 2025 года парк речного транспорта увеличится в 1,5 раза. Флот электросудов Москвы составит 31 единицу.

