Речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ продлят до причала "Красные холмы"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Третий маршрут регулярного речного электротранспорта Новоспасский – ЗИЛ продлят до причала "Красные холмы", сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что маршрут будет включать в себя семь остановок. Сейчас новый плавучий причал перевозят в столицу из судоверфи в Перми.

Объект диаметром 10 метров будет расположен на Коcмодамианской набережной и сможет вмещать до 40 пассажиров, а общая протяженность маршрута превысит семь километров.

В департаменте напомнили, что Новоспасский – ЗИЛ был запущен в июне 2025 года, его длина составляет 5,4 километра. Он связал такие районы, как Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье.

Более 55 тысяч жителей получили доступ к инновационному транспорту. Кроме того, было улучшено транспортное обслуживание территории бывшей промзоны ЗИЛ, где формируется новый городской район.

В настоящий момент пассажиры совершили на электросудах третьего маршрута свыше 105 тысяч поездок. При этом последний причал "ЗИЛ" также является конечной остановкой для второго маршрута, благодаря чему можно совершать быстрые пересадки прямо на реке.

Ранее Ликсутов рассказывал, что в 2026 году в Москву поступят восемь новых электросудов, то есть их количество достигнет 39. Он также напомнил, что регулярное речное движение в городе запустили в 2023 году. За это время на электросудах совершили свыше 2,5 миллиона поездок.

