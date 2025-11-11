Причал Сити-Центральный возобновит работу в штатном режиме раньше срока

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Причал Сити-Центральный возобновит работу в штатном режиме с 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что специалистам удалось досрочно завершить работы по очистке дна для обеспечения безопасности судоходства.

Ранее в Москве были отменены временные ограничения на работу причала третьего маршрута регулярного речного электротранспорта Новоспасский. Они вводились после задымления на судне "Чечера".

Инцидент произошел 8 ноября. Задымление было зафиксировано в носовой части судна.

В тот момент оно находилось на отстое между рейсами. Дым заметил помощник капитана, который уведомил о случившемся экипаж. Благодаря активным действиям последних и работников причала никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной случившегося стало короткое замыкание.

