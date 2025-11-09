Форма поиска по сайту

Ограничения на работу причала "Новоспасский" в Москве сняты

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

В Москве отменили временные ограничения на работу причала 3 маршрута регулярного речного электротранспорта "Новоспасский" после задымления на судне "Чечера". Об этом сообщает столичный Дептранс.

С утра 9 ноября причал продолжит работать согласно расписанию, добавили в департаменте.

Задымление произошло на судне "Чечера", пришвартованном у причала "Новоспасский", вечером 8 ноября. Инцидент был зафиксирован в носовой части судна, находящегося на отстое между рейсами.

Задымление заметил помощник капитана, который уведомил об этом экипаж. Благодаря активным действиям последних и работников причала никто не пострадал. Предварительной причиной задымления названо короткое замыкание.

Транспортная прокуратура проводит проверку после возгорания на речном трамвае

