Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Задымление произошло на Белорусском вокзале в столице под платформой № 5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

На место ЧП оперативно прибыли пожарные, которые уже ликвидировали задымление. Пострадавших нет, причины случившегося устанавливаются.

На время работы экстренных служб доступ пассажиров на платформу был ограничен. В пути задерживались несколько составов в сторону Лобни.

Ранее в подмосковном Пушкине потушили пожар в цехе по производству и розливу машинного масла. Предварительно, огонь вспыхнул на чердаке.

Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении пламени участвовали минимум 69 пожарных и 24 единицы техники.

По данным прокуратуры, пожар возник из-за ремонтно-сварочных работ, однако точные причины будут известны после проведения пожарно-технической экспертизы.