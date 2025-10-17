Форма поиска по сайту

17 октября, 13:38

Происшествия

Пожар на предприятии в Пушкине произошел из-за ремонтно-сварочных работ

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на территории предприятия по хранению автомобильных масел в подмосковном Пушкине произошел из-за ремонтно-сварочных работ. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы. Прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств случившегося.

О пожаре на предприятии по производству и розливу автомобильных масел, расположенном на Ярославском шоссе, стало известно днем 17 октября. По предварительным данным, в здании загорелся чердак.

Площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении огня задействованы как минимум 69 пожарных и 24 единицы техники.

происшествияпожар

