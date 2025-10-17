Предприятие по производству автомасел загорелось в подмосковном Пушкине

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Пожар произошел на предприятии по производству и розливу автомобильных масел на Ярославском шоссе в подмосковном городе Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, огонь охватил чердачное помещение. К тушению пожара привлечены 60 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.

Ранее пожар произошел в офисе на севере Москвы. Возгорание началось на 7-м этаже здания в Бумажном проезде. До прибытия спасателей из помещений самостоятельно эвакуировались около 30 человек. Пожар удалось ликвидировать на площади 3 квадратных метра.

До этого горело административное здание на улице Абдулманапова в дагестанском селе Карата. Изначально площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров, однако затем она увеличилась до 1,8 тысячи "квадратов". Позже пожар ликвидировали.

