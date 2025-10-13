Пожар произошел в офисном здании на севере Москвы

Фото: Москва 24

Пожар произошел в офисе на севере Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, возгорание началось на 7-м этаже офисного здания в Бумажном проезде. До прибытия спасателей из помещений самостоятельно вышли порядка 30 человек.

На месте ЧП работали 88 специалистов и 23 единицы спецтехники. Пожар был ликвидирован на площади 3 квадратных метра.

Ранее пожар вспыхнул в жилом доме на улице Коненкова. Возгорание началось в квартире на 11-м этаже. Спустя время его ликвидировали. Как рассказали в прокуратуре, огонь возник после того, как 16-летняя девочка пыталась вскрыть болгаркой сейф родителей по указанию телефонных мошенников. Ребенка госпитализировали.