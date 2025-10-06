Пожар вспыхнул в здании в центре Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел на чердаке одноэтажного административного здания на улице Покровке в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС России.

По данным ведомства, до прибытия пожарных помещения самостоятельно покинули 5 человек. В настоящее время возгорание локализовано, проводятся работы по полной ликвидации. На месте ЧП работают 39 специалистов и 12 единиц техники.

Как рассказали ТАСС в оперативных службах, загорелся дом начала XIX века, расположенный по адресу улица Покровка, дом 18/18. Собеседники агентства указали, что здание является объектом культурного наследия. В нем расположены офисы, паб и стоматология.

Ранее сотрудники МЧС спасли 5 человек при пожаре в жилом доме на Пушкинской улице. В квартире на 4-м этаже загорелись личные вещи и мебель.

Из горящего жилого помещения эвакуировали одного человека и передали врачам, однако позже он скончался. Для ликвидации возгорания задействовали 30 специалистов и 8 единиц техники.