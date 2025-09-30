Пожар в квартире многоэтажного дома на Варшавском шоссе ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар в квартире многоэтажного дома на Варшавском шоссе в Москве ликвидирован на площади 28 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, помимо квартиры на 6-м этаже, также загорелись и обшивки балкона 7-го этажа. До прибытия пожарно-спасательных подразделений горящую квартиру самостоятельно смогли покинуть 2 человека.

Ранее при задымлении в жилом доме в Новочебоксарске пострадали 18 человек, среди которых 12 детей. Инцидент произошел утром 29 сентября в подъезде дома 6 по Речной улице. В медучреждения в состоянии средней степени тяжести доставили 3 взрослых и 10 детей. Все они находятся под наблюдением врачей и получают помощь.

До этого 3 детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области. По данным МЧС России, в момент происшествия там находились родители и 7 их малышей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных.

Пожарные ликвидировали возгорание площадью 60 квадратных метров спустя время. В доме они нашли тела детей 5, 7 и 11 лет. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

