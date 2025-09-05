Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, в момент пожара в доме находилась семья из родителей и семи детей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных, трое из них были направлены в больницу для осмотра.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание площадью 60 квадратных метров, не допустив распространение огня на соседние дома. На месте происшествия были найдены тела детей 5, 7 и 11 лет.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

