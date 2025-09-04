Машина загорелась на внешней стороне ТТК в Москве

Видео: Москва 24

Машина загорелась на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел в районе 1-го Сетуньского проезда, возле дома 2, строения 1. В настоящее время на месте задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших.

В департаменте транспорта Москвы предупредили, что движение в районе места происшествия затруднено. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее восемь машин воспламенились во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. Через некоторое время пожарным удалось потушить огонь, который распространился на площади 40 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

Причиной ЧП могло стать короткое замыкание электропроводки в одном из автомобилей. В столичном главке МВД уточнили, что первой воспламенилась машина Ford.

