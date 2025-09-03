03 сентября, 07:40Происшествия
Два человека погибли при пожаре в квартире на западе Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Два человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в квартире жилого дома на Вяземской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Тело мужчины 1959 года рождения было найдено после тушения, а тело женщины 1965 года рождения обнаружили под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты, уточнили в ведомстве.
Для установления причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее пожар вспыхнул в магазине на проспекте Мира. Там загорелись товары, которые находились в подвале, в административной части 8-этажного жилого дома. Спустя время огонь был потушен, никто не пострадал.
До этого возгорание наблюдалось в сауне фитнес-клуба "Дельта-спорт" на Скандинавском бульваре. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Спустя время огнеборцы потушили пламя, о пострадавших информация не поступала.
