Два человека погибли при пожаре в квартире на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в квартире жилого дома на Вяземской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Тело мужчины 1959 года рождения было найдено после тушения, а тело женщины 1965 года рождения обнаружили под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты, уточнили в ведомстве.

Для установления причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее пожар вспыхнул в магазине на проспекте Мира. Там загорелись товары, которые находились в подвале, в административной части 8-этажного жилого дома. Спустя время огонь был потушен, никто не пострадал.

До этого возгорание наблюдалось в сауне фитнес-клуба "Дельта-спорт" на Скандинавском бульваре. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Спустя время огнеборцы потушили пламя, о пострадавших информация не поступала.