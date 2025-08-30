Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 14:42

Происшествия

Пожар в магазине на проспекте Мира в Москве ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар в магазине на проспекте Мира в Москве ликвидирован, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, пострадавших нет.

О возгорании стало известно 30 августа. В подвале магазина загорелись товары. До прибытия спасателей помещение самостоятельно покинули два человека.

До этого пожар вспыхнул в сауне фитнес-клуба "Дельта-спорт" на Скандинавском бульваре. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Спустя время огнеборцы потушили пламя, о пострадавших информация не поступала. Причина пожара устанавливается.

Товары загорелись на складе магазина на проспекте Мира в Москве

