Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 12:34

Происшествия

Пожар вспыхнул в подвале магазина на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар вспыхнул в магазине на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, на проспекте Мира загорелись товары, которые находились в подвале, в административной части 8-этажного жилого дома. До прибытия спасателей помещение самостоятельно покинули два человека, информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время пожар локализован, также ликвидировано открытое горение.

Ранее пожар произошел в квартире на улице Бехтерева. На девятом этаже дома загорелись личные вещи и мебель. Сотрудники МЧС спасли из огня одного человека, его передали врачам. Спустя время возгорание было ликвидировано.

"Московский патруль": в Подмосковье задержан мужчина, который поджег несколько машин

