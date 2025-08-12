12 августа, 13:06Происшествия
Человек спасен из пожара на улице Бехтерева в Москве
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Сотрудники МЧС России спасли человека из пожара, произошедшего в квартире на улице Бехтерева в Москве, передает пресс-служба столичного подразделения ведомства.
В жилом помещении на 9-м этаже многоэтажного дома горели личные вещи и мебель. Операция по спасению была проведена во время тушения. Человека передали врачам для осмотра.
Сейчас огонь пожар в квартире полностью ликвидирован.
Ранее два частных дома и отдельно стоящий гараж загорелись в ТиНАО. Пожар произошел в Коммунарке. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые смогли локализовать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.
До этого в районе Шипиловского проезда горели 10 гаражей. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы несколько пожарных машин.