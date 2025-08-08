РИА Новости: 10 гаражей загорелись на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Что там, Москва?"

Гаражи загорелись в районе Шипиловского проезда в Москве утром в пятницу, 8 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы города.

По предварительной информации, огонь охватил 10 гаражей. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Для ликвидации возгорания на место прибыли несколько пожарных машин.

Ранее пожар произошел в сауне фитнес-клуба "Дельта-спорт" на Скандинавском бульваре в Москве. По данным МЧС, никто из людей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Также огонь охватывал гаражный комплекс в Екатеринбурге. В результате ЧП было повреждено 130 автомобилей и 2 квадроцикла. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 700 квадратных метров, а затем полностью ликвидировать.