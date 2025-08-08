Пожар произошел в фитнес-клубе на Скандинавском бульваре в Москве

Фото: телеграм-канал "КОММУНАРКА"

Пожар произошел в сауне фитнес-клуба "Дельта-спорт" на Скандинавском бульваре в Москве, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по столице.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 12 квадратных метров. По данным МЧС, никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ранее два частных дома горели в Подмосковье после удара молнии. В Люберцах молния ударила по частному дому в СНТ "Заречное", а в Долгопрудном – в коттеджном поселке "Набережный". Сотрудники МЧС оперативно потушили оба пожара.

Также пожар произошел в жилом доме на Ленинском проспекте. В результате возгорания пострадали двое детей. Для оказания медпомощи их доставили в Морозовскую больницу. Состояние одного ребенка оценивалось как тяжелое, другой находился в состоянии средней тяжести.