Два частных дома загорелись в Подмосковье после удара молнии

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Молния попала в два частных дома в подмосковных Долгопрудном и Люберцах, вызвав пожар в обоих случаях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что в Люберцах молния ударила по частному дому в СНТ "Заречное", а в Долгопрудном – в коттеджном поселке "Набережный". В ГУ МЧС России по Московской области подтвердили факт пожаров, отметив, что информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Огнеборцы уже ликвидировали оба возгорания, добавили в ведомстве.

Ранее днем пожар произошел в жилом доме на Ленинском проспекте. Возгорание началось в одной из квартир на 9-м этаже. Из задымленной квартиры спасатели вынесли двоих детей в возрасте трех и четырех лет. Предварительно, они оказались единственными пострадавшими в этом инциденте.

Еще одно возгорание произошло до этого в административном здании на улице Верейской в Москве. Загорелся второй ярус трехэтажного здания. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Позже пожарные вскрыли участок кровли и ликвидировали огонь. Во время тушения на втором этаже здания нашли тело погибшего.