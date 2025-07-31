Пожарные тушат возгорание в административном здании на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Огнеборцы тушат пожар, который произошел в административном здании на улице Верейской в Москве. О происшествии рассказали в телеграм-канале МЧС России.

Загорелся второй ярус трехэтажного здания. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Находившиеся внутри люди самостоятельно выбежали на улицу. Предварительно, внутри может оставаться еще один человек.

Прибывшие на место сотрудники МЧС продолжают тушить огонь и проверять все помещения внутри здания. На месте работают 58 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее пожар произошел на третьем этаже жилого дома на Профсоюзной улице в Москве. Огонь охватывал вещи и мебель в одной из квартир. В результате произошедшего пострадал один ребенок.

Еще одно возгорание произошло в строящемся ЖК на севере Москвы. В здании загорелись стройматериалы на площади 30 квадратных метров и 60 метров кабеля. В результате возгорания двоим рабочим понадобилась медицинская помощь.