Пожар произошел в доме на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пожар произошел на третьем этаже жилого дома на Профсоюзной улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

По данным ведомства, что огонь охватывал вещи и мебель в одной из квартир. На месте ЧП работали пожарно-спасательные подразделения. В настоящее время пожар потушен.

В МЧС добавили, что в результате произошедшего пострадал один ребенок. Его осматривают медики.

Ранее огонь охватил шесть частных домов в Волжском районе Самарской области. ЧП произошло на улице Каширской в поселке Придорожном. Общая площадь пожара составила примерно тысячу квадратных метров.

До этого четыре человека погибли в пожаре под Екатеринбургом. Среди причин пожара рассматривается неисправность электропроводки, точную причину возгорания установят специалисты.