Шесть частных домов загорелись в Самарской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Самарской области"

Огонь охватил шесть частных домов в Волжском районе Самарской области. Об этом рассказали в телеграм-канале МЧС России.

Возгорание произошло на улице Каширской в поселке Придорожный. Общая площадь пожара составляет примерно 1 тысячу квадратных метров.

Более 80 пожарных уже тушат огонь, информация о возможных пострадавших в результате возгорания пока не поступала.

Вечером 29 июля еще один крупный пожар вспыхнул в ангаре с картоном и бытовыми отходами в Ленинградской области – его площадь достигла 1,2 тысячи "квадратов".

Позже стало известно, что крыша ангара обрушилась на площади 600 квадратных метров. К тушению огня привлечены более 30 специалистов и 12 единиц техники.