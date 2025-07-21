Один человек погиб в результате взрыва в Новороссийске

Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

Мужчина 1929 года рождения погиб в результате взрыва в многоквартирном доме на Анапском шоссе в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким", – написал он.

По словам мэра, взрывная волна выбила окна и остекление подъезда. Из-за инцидента в городе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

Местные власти предоставят жителям поврежденных квартир места в пункте временного размещения в гостинице "Новороссийск", а пострадавшим гражданам окажут материальную и финансовую помощь.

О пожаре из-за хлопка бытового газа в пятиэтажном доме на Анапском шоссе стало известно днем 21 июля. Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров. Жильцы дома были эвакуированы. В настоящий момент пожар потушен.

Прокуратура города инициировала надзорные мероприятия, по результатам которых будет установлена причина случившегося, а также дана оценка соблюдению требований законодательства. Также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.