Многоэтажный дом загорелся в Новороссийске на площади 300 "квадратов"

Многоэтажный дом загорелся в Новороссийске на площади 300 квадратных метров. Из него эвакуированы 25 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, пожар начался в доме на Анапском шоссе. Там произошло возгорание трех квартир.

При этом к настоящему времени пожар локализован на площади 300 "квадратов". Предварительной причиной, уточнило МЧС, стала вспышка газовоздушной смеси.

Однако инцидент обошелся без погибших и пострадавших. В ликвидации возгорания задействованы 20 сотрудников личного состава МЧС РФ и 8 единиц техники.

Ранее пять человек погибли при возгорании в селе Песчаном в Оренбургской области. Огнем было уничтожено строение на общей площади 120 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные вскоре потушили возгорание, в ликвидации огня участвовали 26 человек и 12 единиц техники.

