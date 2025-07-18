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18 июля, 10:16

Происшествия

Женщина погибла в пожаре на Флотской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина 1942 года рождения погибла в пожаре в доме на Флотской улице в Москве, сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Ведомство отметило, что точная причина произошедшего будет определена после проведения пожарно-технической экспертизы. Установление деталей случившегося, ход и результаты процессуальной проверки проконтролирует Головинская межрайонная прокуратура.

Ранее пожар вспыхнул в жилом доме в Чертанове Северном. Там загорелась квартира на 22-м этаже, затем огонь перекинулся на соседнюю квартиру. Пламя удалось ликвидировать на площади 120 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 6 человек, включая 2 детей. В результате инцидента пострадали 2 человека – их в состоянии средней тяжести госпитализировали в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского.

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