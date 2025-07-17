Из загоревшегося дома в Чертанове Северном эвакуировано 6 человек

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Шестеро человек, включая двоих детей, эвакуированы из загоревшегося жилого дома в Чертанове Северном, сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

При этом двое пострадавших были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Их направили в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского.

"На месте работают 3 бригады скорой помощи, Центра медицины катастроф, пожарные расчеты и другие экстренные службы. Информация по пострадавшим уточняется", – говорится в сообщении.

Квартира на 22-м этаже жилого дома загорелась на юге Москвы в четверг, 17 июля. Затем огонь перекинулся на соседнюю квартиру, но первичный очаг удалось локализовать.