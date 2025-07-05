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05 июля, 16:57

Происшествия

Пожар произошел в административном здании на северо-западе Москвы

Видео: Москва 24

Пожар произошел в двухэтажном административном здании на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в строении на улице Маршала Катукова. С кровли дома наблюдается белый дым. Около 100 человек эвакуировались из строения самостоятельно, информация о пострадавших не поступала.

Предварительно, в здании загорелся утеплитель вентилируемого фасада. Разведку на месте происшествия проводят пожарные расчета газодымозащитной службы.

"Огнеборцы установили подъемные механизмы для ликвидации очагов. Проводятся работы по тушению", – говорится в сообщении.

Видео: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

До этого огнеборцы ликвидировали пожар возле гостиницы на востоке столицы. В результате ЧП никто не пострадал. По факту произошедшего межрайонная прокуратура инициировала пожарно-техническую экспертизу.

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