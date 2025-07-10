Пожар в Каменском лесничестве Ростовской области локализован

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Пожарные смогли локализовать возгорание в Каменском лесничестве в Ростовской области на площади 433 гектара. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, пожар был локализован в 13:30.

Пожар в Каменском лесничестве начался днем 9 июля. К вечеру его площадь составляла 194 гектара, а утром 10-го числа – 391 гектар, однако днем огонь распространился на площади 427 гектаров.

Работа сотрудников МЧС осложняется сильным порывистым ветром и высокой температурой воздуха.

Потушить огонь пытаются 293 человека от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 91 единица техники, в том числе 69 специалистов МЧС РФ и 19 единиц техники.

