10 июля, 13:57Происшествия
Пожар в Каменском лесничестве Ростовской области локализован
Фото: 61.mchs.gov.ru
Пожарные смогли локализовать возгорание в Каменском лесничестве в Ростовской области на площади 433 гектара. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ, передает ТАСС.
По данным ведомства, пожар был локализован в 13:30.
Пожар в Каменском лесничестве начался днем 9 июля. К вечеру его площадь составляла 194 гектара, а утром 10-го числа – 391 гектар, однако днем огонь распространился на площади 427 гектаров.
Работа сотрудников МЧС осложняется сильным порывистым ветром и высокой температурой воздуха.
Потушить огонь пытаются 293 человека от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 91 единица техники, в том числе 69 специалистов МЧС РФ и 19 единиц техники.
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