Крупный лесной пожар возник в Ростовской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Крупный пожар возник на территории Каменского лесничества в Ростовской области, сообщает пресс-служба Минприроды по региону.

Согласно информации на 22:00 среды, 9 июля, площадь пожара достигла 194 гектаров. К его тушению привлечены 174 человека и 54 единицы техники.

В Минприроды добавили, что ведется наращивание группировки для борьбы с возгоранием. Работа сотрудников МЧС осложняется сильным порывистым ветром.

Ранее Минприроды Забайкальского края сообщило о ликвидации всех лесных пожаров в регионе. Всего с начала пожароопасного сезона там потушили 665 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.

Кроме того, лесопожарные службы ликвидировали за сутки 54 лесных пожара. К полуночи воскресенья, 8 июня, в России было зафиксировано 70 лесных пожаров, общая площадь которых составила 777 137 гектара.