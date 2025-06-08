Лесопожарные службы потушили в России 54 лесных пожара за прошедшие сутки

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

За прошедшие сутки лесопожарные службы потушили 54 природных пожара на всей территории России, передает пресс-служба Авиалесоохраны.

По данным ведомства, площадь зоны распространения огня составила 23 676 гектаров.

Отмечается, что к полуночи воскресенья, 8 июня, в России было зафиксировано 70 лесных пожаров, общая площадь которых составила 777 137 гектара. Наибольшая площадь огня отмечена в Забайкальском крае – 26 пожаров на площади 673 096 гектаров.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае усилили авиагруппировку МЧС России для стабилизации лесопожарной обстановки. На боевое дежурство заступил самолет Бе-200ЧС, прибывший из Хабаровского авиационно-спасательного центра.

Судно является четвертым самолетом МЧС, которое привлекли для тушения лесных пожаров. В регионе уже успешно применяются два самолета Ил-76 и вертолет Ми-8, добавили в МЧС.

Пожароопасный сезон в Забайкалье объявлен с 24 марта. Из-за лесных пожаров с 7 апреля в регионе ввели режим ЧС регионального уровня, а с 23-го апреля – федерального.