МЧС усилило авиагруппировку в Забайкалье из-за лесных пожаров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Забайкальском крае усилена авиагруппировка МЧС России для стабилизации лесопожарной обстановки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На боевое дежурство заступил самолет Бе-200ЧС, прибывший из Хабаровского авиационно-спасательного центра. Борт может сбросить в очаг пожара за один вылет до 12 тонн огнетушащей жидкости. Заправка водой может осуществляться с помощью пожарных автоцистерн, а также напрямую из озера Кенон.

Бе-200ЧС является четвертым воздушным судном МЧС, которое привлекли для тушения лесных пожаров. В регионе уже успешно применяются два самолета Ил-76 и вертолет Ми-8, добавили в МЧС.

Пожароопасный сезон в Забайкалье объявлен с 24 марта. Из-за лесных пожаров с 7 апреля в регионе ввели режим ЧС регионального уровня, а с 23-го апреля – федерального.

За минувшие сутки в Забайкальском крае ликвидировали 16 лесных возгораний. Всего пожары были потушены на площади около 185,2 гектара. В ликвидации возгораний участвуют огнеборцы пожарно-спасательных частей № 26 и 41 МЧС РФ , специалисты Амурского спасательного центра, добровольные пожарные команды и дружины.