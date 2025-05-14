16 лесных пожаров были ликвидированы в Забайкалье за сутки

Фото: телеграм-канал "МЧС Забайкальского края"

16 лесных пожаров ликвидировали в Забайкальском крае за минувшие сутки, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

В ведомстве подчеркнули, что всего были потушены возгорания на общей площади около 185,2 гектара. Один из пожаров удалось локализовать в пяти километрах от местного села.

В ликвидации лесных возгораний принимают участие огнеборцы пожарно-спасательных частей № 26 и 41 МЧС России, специалисты Амурского спасательного центра, добровольные пожарные команды и дружины.

Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявлен с 24 марта из-за лесных пожаров. С 7 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, а с 23-го апреля – режим ЧС федерального уровня.

Авиация МЧС России была задействована в тушении пожаров в регионе по поручению главы ведомства Александра Куренкова. Самолеты работали над ликвидацией возгорания, распространившегося в окрестностях села Елизаветино на площади 140 гектаров.