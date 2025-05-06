Новости регионов: режим ЧС ввели в Бурятии из-за 17 лесных пожаров

В Бурятии ввели режим ЧС из-за 17 лесных пожаров. Огонь охватил более 1 200 гектаров и распространился на территории трех районов. За прошедшие сутки удалось потушить 14 возгораний, однако еще 12 очагов продолжают действовать в Баунтовском районе. По словам специалистов, несмотря на масштабы возгораний, угрозы для населенных пунктов нет. С огнем продолжают бороться более 200 спасателей, задействовано 37 единиц техники.

В Амурской области ликвидировали крупный пожар, который надвигался на одно из сел. Горела сухая трава на площади в 100 гектаров. Об этом сообщили в региональном центре гражданской защиты и пожарной безопасности. Спасатели выясняют, что стало причиной пожара. Основная версия – неконтролируемый пал травы.

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