Климатологи предупреждают об ускорении глобального потепления

Погода все чаще выходит за привычные рамки. Плюсовые температуры в январе и снегопады в мае стали новой реальностью. Ученые связывают такие аномалии с глобальным потеплением – и это касается не только России. По всему миру растет количество природных катастроф: наводнений, ураганов, засух и волн жары.

Прошлый год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Температура Земли приблизилась к опасной отметке в 1,5 градуса относительно доиндустриального уровня. В результате – ускоренное таяние ледников, повышение уровня Мирового океана и угрозы для целых регионов.

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