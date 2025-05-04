Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

Новости

04 мая, 09:30

Общество

Климатологи предупреждают об ускорении глобального потепления

Климатологи предупреждают об ускорении глобального потепления

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Погода все чаще выходит за привычные рамки. Плюсовые температуры в январе и снегопады в мае стали новой реальностью. Ученые связывают такие аномалии с глобальным потеплением – и это касается не только России. По всему миру растет количество природных катастроф: наводнений, ураганов, засух и волн жары.

Прошлый год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Температура Земли приблизилась к опасной отметке в 1,5 градуса относительно доиндустриального уровня. В результате – ускоренное таяние ледников, повышение уровня Мирового океана и угрозы для целых регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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