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24 апреля, 21:30

Город

"Московский патруль": столичные спасатели начали подготовку к купальному сезону

"Московский патруль": столичные спасатели начали подготовку к купальному сезону

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Столичные спасатели начали готовиться к купальному сезону. В четверг, 24 апреля, водолазы погрузились под воду около пляжа в Серебряном бору, чтобы очистить дно от мусора.

За зиму в водоемах скапливаются посторонние предметы: покрышки, бутылки, удочки, стройматериалы и другое. После схода льда мусор оказывается на дне, и отдыхающие рискуют получить серьезные травмы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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городвидеоАлександр Астахов

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