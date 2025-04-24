"Московский патруль": столичные спасатели начали подготовку к купальному сезону

Столичные спасатели начали готовиться к купальному сезону. В четверг, 24 апреля, водолазы погрузились под воду около пляжа в Серебряном бору, чтобы очистить дно от мусора.

За зиму в водоемах скапливаются посторонние предметы: покрышки, бутылки, удочки, стройматериалы и другое. После схода льда мусор оказывается на дне, и отдыхающие рискуют получить серьезные травмы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".