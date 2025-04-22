22 апреля, 13:28Город
Более 4,2 млн саженцев виолы высадят на цветники Москвы
Фото: kgh.moscow
Специалисты комплекса городского хозяйства высадят более 4,2 миллиона саженцев виолы на цветники Москвы весной. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Виола традиционно появляется первой на клумбах, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов", – отметил он, указав, что работы уже начались.
При выращивании растений в городских теплицах задействуются современные технологии, к которым относятся автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, а также капельный полив. Благодаря этому формируется особый микроклимат, а растения быстрее адаптируются к сложным условиям города.
Как подчеркнул заммэра, в рамках месячника по благоустройству цветники в Москве подготовили к новому сезону, очистив их от мусора и древесной щепы, прорыхлив землю и внеся туда удобрения.
Ранее в ходе работ по благоустройству улицы Ивана Франко и реконструкции Старорублевского путепровода было высажено около 4,4 тысячи растений в рамках крупного транспортного проекта. Кроме того, на данном участке специалисты проложили 30 километров инженерных коммуникаций, обустроили 5,2 гектара газона, а также высадили 313 деревьев.
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