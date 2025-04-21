Более 4 тыс растений высажено на западе столицы в рамках крупного транспортного проекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ходе работ по благоустройству улицы Ивана Франко и реконструкции Старорублевского путепровода было высажено около 4,4 тысячи растений в рамках крупного транспортного проекта, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.

Вице-мэр также добавил, что на данном участке специалисты проложили 30 километров инженерных коммуникаций, обустроили 5,2 гектара газона, а также высадили 313 деревьев.

"Вместе с тем установили шумозащитные экраны протяженностью 448 метров", – отметил Ефимов.

Ранее об открытии участка улицы Ивана Франко от Житомирской до улицы Герасима Курина сообщал Сергей Собянин. По его словам, продление дороги позволило разгрузить напряженный участок на пересечении Рублевского шоссе и улицы Кастанаевской, а также перераспределить транспортные потоки между улицами Кастанаевской, Житомирской и Рублевским шоссе.

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василий Десятков отмечал, что изменения положительно отразились на транспортной доступности трех районов – Фили-Давыдково, Филевский Парк и Очаково-Матвеевское.